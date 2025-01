Prinses Catherine: opgelucht om in remissie te zijn

De Britse prinses Catherine is opgelucht dat ze in remissie is na haar kankerbehandeling. In een post op Instagram laat de prinses weten dat ze zich blijft richten op haar herstel. Daarnaast deelt ze een foto van haar bezoek aan het Royal Marsden-ziekenhuis, waar ze zelf werd behandeld.

“Zoals iedereen die ooit de diagnose kanker heeft gekregen weet, kost het tijd om aan een nieuwe situatie te wennen. Ik kijk echter uit naar een waardevol jaar dat voor me ligt. Er is veel om naar uit te kijken. Bedankt, iedereen voor jullie voortdurende steun”, schrijft Catherine. Tijdens haar bezoek sprak ze met een aantal kankerpatiënten en maakte ze bekend dat ze beschermvrouwe is geworden van het ziekenhuis. Haar man, prins William was al beschermheer.

Iemand is in remissie wanneer ziekteverschijnselen geheel of gedeeltelijk weg zijn. Catherine rondde haar behandeling af in september, waarna ze haar werk geleidelijk weer hervatte.