Prinses Catherine roept op niet te oordelen over verslaafden

Prinses Catherine roept op tot meer begrip voor mensen met een verslaving. Dat deed de prinses van Wales in een boodschap die ze schreef in aanloop naar de Addiction Awareness Week, die loopt van 30 november tot en met 7 december. Het bericht is te lezen op de website van de organisatie van de week.

“Iedereen die aan een verslaving lijdt, is een ander mens, met een eigen verhaal dat velen van ons niet begrijpen of zien”, schrijft Catherine. “Het is niet aan ons om te oordelen of te bekritiseren. We moeten de tijd nemen om naast iemand te zitten. Een schouder zijn om op uit te huilen of een luisterend oor bieden. Deze simpele daden zijn cruciaal”, aldus Catherine.

“Verslaving is geen keuze. Het is een ernstige geestelijke aandoening die ieder van ons kan treffen”, vervolgt de prinses. “Door met mededogen te handelen kunnen we allemaal een verschil maken en mensen die lijden steunen.”

Catherine is beschermvrouwe van de liefdadigheidsinstelling The Forward Trust, die mensen met een drugs- en alcoholverslaving helpt.