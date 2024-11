Prinses Charlotte moest huilen door baard van vader prins William

De Britse prinses Charlotte vond het aanvankelijk maar niets dat haar vader prins William zijn baard liet staan. Dat vertelde de 42-jarige prins van Wales volgens het Britse Sky News in een interview na afloop van zijn verblijf in Zuid-Afrika. William was daar onder meer voor de uitreiking van de Earthshot Prize, een door hemzelf geïnitieerde milieuprijs.

“Charlotte vond het maar niets in het begin”, zei William over zijn baard. “Ze moest heel hard huilen toen, dus moest ik het afscheren.” Daarna liet William zijn baard toch opnieuw groeien. “Toen heb ik er haar ervan overtuigd dat het allemaal wel goed zou komen.

In augustus verscheen William voor het eerst met een beginnend baardje. Dat gebeurde in een felicitatievideo naar aanleiding van het einde van de Olympische Spelen in Parijs. Veel mensen reageerden daar positief op. Tijdens zijn bezoek aan Zuid-Afrika was de prins de hele tijd met baardhaar te zien.