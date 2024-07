Prinses Elisabeth afgestudeerd aan Oxford

De Belgische prinses Elisabeth heeft haar bacheloropleiding aan het Lincoln College van de Universiteit van Oxford afgerond. Het Belgische hof laat vrijdag weten dat de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde op 23 juli deelneemt aan de afstudeerceremonie van de universiteit in het Sheldonian Theatre in Oxford.

Het paleis meldt dat ook haar ouders bij de plechtigheid aanwezig zijn, net als haar jongere broer prins Emmanuel en zus prinses Eléonore. Prins Gabriël wordt niet genoemd door het hof.

De 22-jarige Elisabeth studeerde de afgelopen jaren geschiedenis en politiek aan de Universiteit van Oxford. Het Belgische hof meldde in mei dat de prinses vanaf de zomer gaat studeren aan de Universiteit van Harvard in Boston. Ze gaat daar de tweejarige master in Public Policy doen.