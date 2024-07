Prinses Elisabeth heeft genoten van studie in Oxford

Prinses Elisabeth van België heeft genoten van haar opleiding aan de Universiteit van Oxford. “Er is echt geen betere stad om geschiedenis te studeren dan hier in Oxford”, zei de dinsdag afgestudeerde Elisabeth tegen de pers die op de ceremonie was afgekomen.

De 22-jarige dochter van koning Filip en koningin Mathilde volgde een driejarige bacheloropleiding in Geschiedenis en Politiek en kreeg dinsdag haar diploma. “Dankuwel dat u bent gekomen om deze bijzondere dag met mij te vieren”, zei de prinses na afloop. Elisabeth stond de pers te woord in het Frans en Nederlands.

De prinses wees de pers ook op de schoonheid van de Engelse stad. “U heeft het gezien: de typische Engelse tradities, de rijke architectuur.”