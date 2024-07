Prinses Elisabeth studeert af aan Universiteit van Oxford

De Belgische prinses Elisabeth heeft dinsdag haar opleiding aan de Universiteit van Oxford afgerond. De 22-jarige prinses woonde met haar ouders koning Filip en koningin Mathilde de afstudeerceremonie in het Sheldonian Theatre in de Engelse plaats bij. Haar jongere broer prins Emmanuel en jongere zus prinses Eléonore waren ook bij de plechtigheid aanwezig.

De prinses volgde aan het Lincoln College van de Britse universiteit in Oxford een driejarige bacheloropleiding in Geschiedenis en Politiek. Het Belgische hof maakte eerder al bekend dat Elisabeth haar opleiding vervolgt aan de Amerikaanse Universiteit van Harvard in Boston. Ze rondde de toelatingsexamens tot de tweejarige master in Public Policy met succes af.