Prinses Eugenie vertelt volgers over haar liefde voor kunst

Prinses Eugenie is een nieuwe ‘serie’ op haar Instagramaccount begonnen waarin ze haar volgers vertelt over haar liefde voor kunst. Het eerste bericht staat in het teken van werken van kunstenaar Claude Monet.

“Zoals sommigen van jullie weten, ben ik een gigantische liefhebber van kunst”, schrijft de Britse prinses. “En ik hoop daar in 2025 meer over te kunnen delen met jullie. Te beginnen met Monet en Londen: uitzicht op de Theems in de Courtauld Gallery.”

De 34-jarige Eugenie omschrijft hoe Monet gebruik heeft gemaakt van het licht en de smog van Londen. “Ik kan niet geloven hoe hij dat licht heeft gevangen. Het is net alsof hij een foto heeft gemaakt zoals wij dat in 2024 doen, die van hem komt alleen uit 1899.”