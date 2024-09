Prinses Ingrid Alexandra gaat langer door met militaire opleiding

De diensttijd van de Noorse prinses Ingrid Alexandra gaat langer duren dan gepland. De dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit plakt er nog drie maanden aan vast en gaat door tot april, heeft het hof bekendgemaakt.

De 20-jarige Ingrid Alexandra maakt sinds half januari onderdeel uit van een geniebataljon en is gelegerd in Øverbygd, in het noorden van Noorwegen. In de afgelopen maanden werd ze onder meer getraind in de positie als schutter op een CV90-pantservoertuig.

“Sinds ik hier ben, ben ik vaak uitgedaagd. Ik denk dat het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat je veel meer kunt dan je denkt, en dat je samen veel sterker bent”, zegt Ingrid Alexandra op de website van het paleis. “Of je nu in een team zit of in een peloton of compagnie, je krijgt veel meer gedaan als je niet alleen bent.”

De prinses heeft het erg naar haar zin, vervolgt ze. “Het dagelijks leven is gevarieerd en we doen veel spannende dingen.”