Prinses Ingrid Alexandra mist mogelijk bruiloft van tante

De Noorse prinses Ingrid Alexandra (20) mist mogelijk de bruiloft van haar tante, prinses Märtha Louise. Volgens TV2 is het niet vanzelfsprekend dat de dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, die momenteel dient in het leger, verlof krijgt voor het feest.

Een woordvoerder van de Noorse krijgsmacht zegt dat soldaten wel verlof kunnen aanvragen voor een huwelijk van een naast familielid, maar dat dit niet altijd kan worden gehonoreerd. Als de prinses toestemming krijgt, zal het leger dat niet bevestigen noch ontkennen.

De 20-jarige Ingrid Alexandra, de toekomstige troonopvolger van Noorwegen, is sinds half januari gelegerd in Øverbygd, in het noorden van het land. Ze maakt deel uit van een ingenieursbataljon en blijft er het hele jaar. Het paleis wil tegenover TV2 ook niets zeggen over de mogelijke aanwezigheid van Ingrid Alexandra. De gastenlijst wordt pas later gedeeld.

Märtha Louise trouwt op 31 augustus met haar partner Durek . De bruiloft vindt plaats in Geiranger.