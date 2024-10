Prinses Irene gelooft in ‘andere dimensie’ na de dood

Prinses Irene gelooft in een ‘leven’ na de dood. Als we sterven gaan mensen door “in een andere dimensie”, zegt de jongere zus van prinses Beatrix in het EO-programma Adieu God? van Tijs van den Brink.

“Ik weet niet wanneer het eindigt, het kan morgen zijn. Maar het gaat door”, stelt de 85-jarige Irene over het leven. “Heel veel mensen voelen de aanwezigheid van geliefden die gestorven zijn om zich heen, nog heel lang.” Zelf voelt ze dat ook met haar moeder Juliana, zusje prinses Christina en een goede vriendin die onlangs overleed. “Die is heel aanwezig. Dat is dus voor mij een waarheid, zou je kunnen zeggen. Dat we doorgaan in een andere dimensie.”

De prinses is naar eigen zeggen “al heel lang” bezig met de dood. “Ik vind het erbij horen. Alles is eindig. Maar alles begint weer opnieuw. Eigenlijk is het hele bestaan een cirkel, of misschien een spiraal.”

“Of ik bang ben voor de dood? Nee, helemaal niet. Als ik nog leef, vind ik het fantastisch en als ik doodga, ben ik heel benieuwd hoe het daar is.”