Prinses Irene mee naar uitreiking Erasmusprijs

Prinses Irene is dit jaar aanwezig bij de uitreiking van de Erasmusprijs. Ze schaart zich bij koning Willem-Alexander, koningin Máxima en haar zus prinses Beatrix, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst aangekondigd.

De afgelopen jaren waren Willem-Alexander, Máxima en Beatrix de enige afgevaardigden van de koninklijke familie.

De Erasmusprijs gaat dit jaar naar de Indiase schrijver Amitav Ghosh, zo werd al eerder bekend. De uitreiking is op 26 november in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De prijs gaat jaarlijks naar een persoon of instelling die een buitengewone bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen of de kunsten, in Europa en daarbuiten.