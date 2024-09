Prinses Laurentien niet bij première film over toeslagenouders

Prinses Laurentien is maandagavond niet aanwezig bij de première van de film De Jacht op Meral Ö., over een gedupeerde van de toeslagenaffaire. De vrouw van prins Constantijn zou de filmpremière in De Balie in Amsterdam inleiden. Maar zij besloot om niet te komen, omdat zij “de aandacht wil richten op het verhaal van de film en gedupeerden”.

Directeur Yoeri Albrecht van De Balie meldde de afwezigheid van Laurentien en haar verklaring voorafgaand aan de start van de film. “Dat spijt mij, maar ik vind het begrijpelijk”, aldus Albrecht. Laurentien heeft zich als voorzitter van de Stichting (Gelijk)waardig Herstel ingezet voor ouders die zijn gedupeerd door het toeslagenschandaal.

Vorige week werd bekend dat de prinses haar functie neerlegt nadat ze in een artikel van het AD was beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Kabinet Rutte III

De Jacht op Meral Ö. gaat over Meral Özturk die haar leven uit elkaar ziet vallen als de Belastingdienst onterecht een enorm bedrag aan kinderopvangtoeslag terugvordert. De cast bestaat uit onder anderen Dilan Yurdakul, Gijs Naber, Raymond Thiry en Olga Zuiderhoek. Er komt later dit najaar ook een BNNVARA-serie over het toeslagenschandaal, De Toeslagenaffaire.

Het kabinet-Rutte III trad begin 2021 af om de toeslagenaffaire. Tienduizenden ouders werden de afgelopen jaren de dupe van het optreden van de Belastingdienst en velen raakten in de schulden. Zij werden veelal geselecteerd op hun naam of afkomst.