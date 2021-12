Prinses Mabel: Desmond Tutu was een loyale vriend

Prinses Mabel heeft in een lang bericht teruggekeken op haar vriendschap met aartsbisschop en mensenrechtenactivist Desmond Tutu, die zondag overleed. “Arch”, zoals Mabel naar hem verwijst, was volgens haar een “zeer loyale vriend”, die haar bijstond nadat haar man Friso in een coma was geraakt na een skiongeval in het Oostenrijkse Lech.

“Ik zal altijd dankbaar zijn voor de steun en advies die hij mij gaf toen mijn man ernstig gewond raakte”, schrijft Mabel op de website van Project Syndicate. “Arch belde me elke dag in de lange maanden dat Friso niet bij bewustzijn was. Soms spraken we uren, soms maar een paar minuten. Maar hij maakte duidelijk dat hij er altijd voor me was.”

Volgens Mabel is het onmogelijk om alles te zeggen over de “stoere, grappige en briljante reus van sociale rechtvaardigheid”. Ze zegt dat ze zal proberen hem te herdenken door elke dag kleine acties te ondernemen om een verschil te maken, en wil vasthouden aan zijn overtuiging dat het goede zal overwinnen in deze onrustige wereld.

Zondag reageerde Mabel op de website van Girls Not Brides al op het overlijden van de aartsbisschop. Zij stonden samen aan de basis van de organisatie, die probeert een einde te maken aan het uithuwelijken van kinderen.