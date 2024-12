Prinses Mabel wil Jimmy Carter ‘elke dag blijven eren’

Prinses Mabel wil de Amerikaanse oud-president Jimmy Carter “iedere dag blijven herinneren en eren”. Mabel en Carter werkten samen bij The Elders, een raad van prominente mensen en voormalig regeringsleiders die globale problemen als armoede en aids willen aanpakken, opgezet door Nelson Mandela. Carter overleed zondag op 100-jarige leeftijd. Mabel bedankt Carter in het bijzonder voor de steun die zij en haar dochters van hem kregen toen haar man, prins Friso, in 2013 overleed.

“Met veel genegenheid, respect en verdriet denk ik terug aan president Jimmy Carter – met wie ik het voorrecht en het genoegen heb gehad om samen te werken”, schrijft Mabel bij een Instagram-foto waarop ze haar hoofd tegen dat van Carter steunt. “Ik heb zo veel van hem geleerd.” Mabel is Carter in zijn werk vooral dankbaar voor zijn inzet voor gendergelijkheid en het beëindigen van kindhuwelijken.

Mabel wil de voormalig president blijven herinneren voor zijn “niet aflatende inzet voor rechtvaardigheid, eerlijkheid, gelijkheid en vrede; om het feit dat hij altijd opkwam voor zijn waarden; om zijn waardigheid, nederigheid en indrukwekkende werkethiek; om zijn moed en morele leiderschap; en om zijn eeuwige toewijding aan zijn geliefde Rosalynn, familie en vrienden”.

De weduwe van prins Friso hoopt dat ze Carter de rest van haar leven kan blijven eren door middel van kleine dingen. “Ik wil zijn geloof dat het goede uiteindelijk zal overwinnen in deze onrustige wereld, in leven houden.”