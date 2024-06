Prinses Madeleine en gezin gaan voorlopig in Stockholm wonen

De Zweedse prinses Madeleine en haar familie keren terug naar Zweden. Het Zweedse hof meldt in een bericht op Instagram dat de maandag 42 jaar geworden prinses en haar gezin voorlopig in Stockholm zullen gaan wonen. Madeleine en haar man Christopher O’Neill woonden de afgelopen jaren in de Verenigde Staten.

De Zweedse krant Aftonbladet meldde afgelopen april dat het stel hun woning in Florida zou hebben verkocht.

De jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia zou vorig jaar al terugkeren naar haar geboorteland, maar stelde de verhuizing uit omdat het gezin meer tijd nodig had om zich op de verhuizing voor te bereiden. Madeleine en haar man hebben drie kinderen: prinses Leonore, prins Nicolas en prinses Adrienne.