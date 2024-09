Prinses Madeleine en jongste dochter verwelkomen de herfst

De Zweedse prinses Madeleine heeft maandag een nieuwe foto van haar jongste dochter prinses Adrienne gedeeld. Voor de foto poseert het 6-jarige meisje samen met hond Teddy tussen de herfstbladeren.

“Adrienne & Teddy beleven voor het eerst een frisse en koude herfst”, schrijft Madeleine in het bijschrift op Instagram.

De jongste dochter van Madeleine en haar man Christopher is gewend aan het warme klimaat in Florida, waar ze bijna haar hele leven woonde. Afgelopen zomer verhuisde het gezin van Madeleine, de jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia, naar Zweden. Daarvoor woonde de familie enige tijd in New York en Londen.