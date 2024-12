Prinses Margarita vond scheiding ‘heel pijnlijk besluit’

Voor prinses Margarita was het “een heel pijnlijk besluit” om te scheiden van haar ex-partner Tjalling ten Cate. Dat vertelt de 52-jarige Margarita in gesprek met magazine Nouveau. In februari vorig jaar maakten Margarita en Ten Cate bekend dat zij na zestien jaar uit elkaar gingen.

“Ik heb het met mijn ouders meegemaakt en ik weet wat een grote impact een echtscheiding heeft op een kind”, aldus Margarita. Haar moeder prinses Irene en vader Carel Hugo van Bourbon-Parma gingen uit elkaar toen Margarita 7 jaar was.

“Tjalling en ik hebben alles geprobeerd om het de goede kant op te krijgen, maar er kwam een punt waarop we samen kozen voor deze oplossing”, vervolgt Margarita. “Er is nog steeds liefde. Ik gun hem meer dan ik kon bieden. Het is zonde dat wij niet meer bij elkaar pasten.” Met Ten Cate heeft Margarita twee dochters, Julia en Paola. Eerder was Margarita al getrouwd met Edwin de Roy van Zuydewijn. Dat huwelijk duurde van 2001 tot 2006.

Margarita ziet haar moeder Irene “als rolmodel”. “Ze koos op zeker moment voor het katholieke geloof. Ze heeft fantastisch werk gedaan voor de natuur en heeft haar naam ook ingezet tegen kernwapens. Ze staat voor waarin ze gelooft, ook al wil niet iedereen dat horen. Ze leerde mij dat ik mijn idealen moet durven volgen.”