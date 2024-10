Prinses Margriet bij herdenking op Canadese Oorlogsbegraafplaats

Prinses Margriet is op zondag 27 oktober in Bergen op Zoom aanwezig bij de herdenking voor de gevallen Canadese militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekendgemaakt. De herdenking vindt plaats op de Canadese Oorlogsbegraafplaats.

Canadese strijdkrachten bevrijdden op 27 oktober 1944 Bergen op Zoom en de Brabantse Wal. Die operatie was onderdeel van de Slag om de Schelde, waarbij duizenden doden, gewonden en vermisten vielen. Onder hen waren ruim 6000 Canadezen.

De plechtigheid op de Canadese Oorlogsbegraafplaats heeft sinds 2014 de status van Memorial Day of Canada in The Netherlands. Prinses Margriet woont de herdenkingsdienst bij en legt een krans.