Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven naar bal in New York

Prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven bezoeken volgende maand New York. Op vrijdagavond 15 november zijn ze aanwezig bij de 43e editie van het NAF Ball in New York, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag.

De Netherland-America Foundation (NAF), waarvan Margriet en Pieter beschermpaar zijn, organiseert het bal jaarlijks. Vorig jaar moesten de prinses en haar man het evenement afzeggen omdat Margriet (81) nog veel last had van de rughernia die in augustus bij haar was vastgesteld.

De NAF streeft ernaar de Nederlands-Amerikaanse vriendschap te bevorderen door activiteiten op cultureel, wetenschappelijk en educatief gebied te ontwikkelen. De opbrengsten van het NAF Ball worden gebruikt voor studiebeurzen en andere uitwisselingsprogramma’s op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur.