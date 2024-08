Prinses Marie opent Tønder Festival met toespraak

Prinses Marie heeft woensdag het Deense Tønder Festival geopend met een toespraak op het hoofdpodium. De vrouw van prins Joachim was met haar kinderen Henrik en Athena aanwezig op de eerste dag van het folkmuziekfestival in de Deense gemeente, dat vijftig jaar bestaat.

Marie komt graag naar het festival, waarvan ze in 2009 beschermvrouwe werd. “Mijn gezin en ik hebben het festival vele malen bezocht en het is fantastisch om de betrokkenheid en de gemeenschap te ervaren die alle vrijwilligers en medewerkers tonen”, zei ze in haar toespraak. “Met een hart vol dankbaarheid” feliciteerde de prinses iedereen die door de jaren heen heeft bijgedragen aan het festival met het gouden jubileum.

Op beelden is verder te zien hoe de Deense prinses op het festivalterrein een praatje maakte met Jørgen Popp Petersen, de burgemeester van Tønder. Ook bezocht Marie met haar kinderen de festivalbar Little Dublin en het Nyholm-bos dat aan het terrein grenst.

Op het affiche van het Tønder Festival staan artiesten uit binnen- en buitenland. Het festival duurt tot en met 24 augustus.