Prinses Märtha Louise blij dat huwelijk aanstaande is

De Noorse prinses Märtha Louise wilde na haar gestrande huwelijk met wijlen Ari Behn nooit meer trouwen. De ontmoeting met haar huidige verloofde Durek Verrett deed haar van gedachten veranderen, vertelt de dochter van koning Harald en koningin Sonja aan HELLO!. Het Britse magazine doet volgende week verslag van de ceremonie.

“We hebben er veel zin in”, vervolgt de prinses, vierde in lijn van troonopvolging, over haar bruiloft van komende week. “Het voelt geweldig om met Durek te trouwen en ik ben blij dat het bijna zover is.”

Het huwelijk vindt plaats in het pittoreske Geiranger. “De omgeving is prachtig”, zegt Märtha Louise over de locatie. “Het is een van de mooiste plekken die ik ken. Zelfs als er iets fout gaat, hebben we nog altijd het prachtige landschap om naar te kijken.”

De 52-jarige Märtha Louise was vijftien jaar getrouwd met Behn, toen er in 2017 een einde aan hun huwelijk kwam. Samen kregen ze drie kinderen.