Prinses Märtha Louise stuurt dwangbevel naar schoonmoeder

De Noorse prinses Märtha Louise en haar Amerikaanse verloofde Durek Verrett hebben een dwangbevel gestuurd naar de moeder van Verrett. Dat heeft het stel gedaan om ervoor te zorgen dat zij stopt met praten met de pers, legt Verrett uit op Instagram.

Volgens Verrett wordt zijn moeder door het tijdschrift Se og Hør betaald voor informatie over hem en de prinses. “Het sturen van een dwangbevel is een standaardprocedure in de Verenigde Staten wanneer er sprake is van laster. Helaas is het dwangbevel de enige overgebleven optie voor verandering. Het spijt ons dat het zover heeft moeten komen. We zien geen andere opties.”

Verrett legt uit dat zijn moeder al langer “vervreemd” is van de familie en dat iedereen zich ernstige zorgen maakt over haar mentale staat. De familie heeft volgens hem meerdere pogingen gedaan haar te helpen. “Helaas heeft ze de hulp van de meeste van haar kinderen, onder wie ikzelf, afgewezen. In plaats van met ons als gezin te communiceren, heeft ze ervoor gekozen naar de pers te gaan met voortdurende verzinsels. Haar valse beweringen over mij zijn helaas een truc om een positie bij Se og Hør te krijgen om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien.”

Märtha Louise zei eerder dit jaar al dat ze klaar was met de Noorse roddelpers en valse verhalen over haar relatie. De prinses schreef op Instagram dat ze niet meer met de media praat in aanloop naar hun huwelijk in augustus.