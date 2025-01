Prinses Michael van Kent zou haar 80e verjaardag graag vergeten

Marie Christine von Reibnitz, de vrouw van de Britse prins Michael van Kent, viert woensdag haar 80e verjaardag. Ter gelegenheid van die mijlpaal heeft Marie Christine, die de titel prinses Michael van Kent voert, een interview gegeven met het Britse Majesty Magazine.

“Ik zou het graag willen laten rusten en vergeten, maar ik weet dat dat niet kan”, zegt Marie Christine over het bereiken van de 80-jarige leeftijd. Toch ziet de prinses ook het positieve. “Ik heb veel vrienden van boven de 80 en ze zijn geweldig. Mijn goede vriendin Lady Annabel Goldsmith is 90 en ze ziet er fantastisch uit. Ouder worden is daarom niet meer zo beangstigend voor me als vroeger, en ik kan alleen maar hopen dat ik er ook zo uit kom te zien.”

Prins Michael van Kent, de man van Marie Christine, is een neef van wijlen koningin Elizabeth. Zelf is Marie Christine van oorsprong een Oostenrijks-Boheemse barones die door haar huwelijk met Michael van Kent lid van de Britse koninklijke familie is geworden.