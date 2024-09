Prinses Stephanie bracht ijs toen stunt van Hans Klok misging

Prinses Stephanie van Monaco schoot als eerste illusionist Hans Klok te hulp toen, bij hoge uitzondering, een act misging. Dat vertelde Klok donderdag in het radioprogramma MISCHA!.

De illusionist speelde in 2014 in Monte Carlo, op het Internationale Circusfestival. Tijdens de repetitie van een grootse stunt ging het één keer mis, vertelt Klok: “Ik deed een ontsnappingsact, de ‘Jaws of Death’. Dat was een soort berenklauw die in de fik stond, en ik hing dan in een dwangbuis in die klauw. Ik had 40 seconden om mijzelf daaruit te bevrijden: ik moest naar beneden springen, anders sloeg die berenklauw dicht.”

Tijdens de repetitie sprong Klok per ongeluk naast de veiligheidsmat die onder hem lag. “Ik scheurde mijn enkelbanden”, herinnert de illusionist zich. “Prinses Stephanie, die erbij stond, was de eerste die met een zak ijs aan kwam rennen om die op mijn enkel te leggen.”

Klok staat nu in het theater met zijn nieuwe voorstelling Face The Future. Hij vindt het gek dat zijn vak aan het uitsterven is. “Ik behoor tot een uitstervend ras, het aantal illusionisten dat nu in Europa toert, is op de vingers van één hand te tellen”, zegt hij. “Mensen hebben natuurlijk al heel veel gezien, ze zijn niet meer zo gek als vroeger. Er wordt ook heel veel uitgelegd op YouTube. Maar dat maakt ook dat mensen méér waardering hebben gekregen voor de manier waarop je de acts uitvoert.”