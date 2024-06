Prinsessen vieren vakantie ‘heel gezellig’ met ouders en vrienden

Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vieren de zomervakantie deels met hun ouders en deels met hun vriendinnen. Alexia en Amalia zijn al volwassen, maar vinden het zeker geen straf om met koning Willem-Alexander en koningin Máxima mee op vakantie te gaan, vertelde Alexia tijdens de zomerfotosessie.

“Het is echt heel gezellig met mijn ouders op vakantie, het blijft heel gezellig”, aldus de 18-jarige prinses. “En omdat iedereen van de hele familie ook overal zit, het hele jaar door, is het wel fijn om even met z’n allen een beetje zomer te vieren.”

De 20-jarige Amalia vult aan dat ze, net als haar leeftijdsgenoten, de vakantie deels met haar ouders en deels met vrienden doorbrengt. “Maar wat de exacte plannen zijn… Dat is af en toe nog de vraag.”

Eén bestemming lijkt de prinses na een vraag van een journalist al geschrapt te hebben: de Costa Brava in Spanje. “Ik weet niet of jullie mij daar gaan vinden, maar we gaan het zien”, antwoordde ze twijfelachtig. Haar vader besloot: “goed zoeken, zou ik zeggen”.