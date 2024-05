Producent vroeg Beatrix om hulp bij musical, maar zij bedankte

Producent MediaDome, die aan een musical werkt over het leven van Beatrix, heeft de prinses benaderd met de vraag of zij zou willen meedenken over de voorstelling. Maar de voormalige koningin is daar niet op ingegaan. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) na vragen van het ANP.

Het Brabantse productiehuis kondigde eerder deze week aan dat er eind 2026 een musical over het leven van Beatrix in première gaat. Voor het stuk wordt een nieuw theater gebouwd in een bestaande hal in het Brabantse Best. De muziek is nog niet klaar en ook de cast is nog niet bekend.

“Het is een onafhankelijke productie waar de Rijksvoorlichtingsdienst en het Koninklijk Huis geen bemoeienis mee hebben”, zegt de RVD. “Wij hebben de makers desgevraagd laten weten dat prinses Beatrix sinds de troonswisseling nog steeds actief is en zichtbaar bij tal van publieke evenementen. Echter heeft zij gedurende de 33 jaar van haar Koningschap bij vele gelegenheden gesproken. Maar zij heeft sindsdien geen behoefte te reflecteren op persoonlijke zaken of terug te blikken op haar Koningschap.”

Producent Okke Verberk stelt dat “we haar graag de kans wilden geven om haar verhaal te vertellen, ook uit respect voor wat zij betekend heeft voor Nederland”. Verberk en zijn bedrijf zijn nu bezig met de ontwikkeling van de voorstelling. “Het moet een stuk worden dat een mooi beeld geeft van haar hele tijd als koningin: van de mooie momenten, maar ook van de tegenslagen. Zij heeft ontzettend veel meegemaakt. En in haar hele leven reflecteert ook de manier waarop de Nederlandse samenleving zich de afgelopen vier decennia ontwikkelde.”