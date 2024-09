Rechtszaak over visumaanvraag prins Harry geseponeerd

De rechtszaak in Washington over de visumaanvraag van prins Harry is door de rechter geseponeerd. Het is niet bekend waarom de zaak is gesloten, meldt tijdschrift Newsweek.

De conservatieve denktank Heritage Foundation wilde met de rechtszaak de Amerikaanse overheid dwingen om de immigratiegegevens van Harry openbaar te maken. Aanleiding waren de memoires van de prins waarin hij vertelt over zijn drugsverleden.

De Amerikaanse autoriteiten vragen bij visumaanvragen geregeld naar informatie over drugsgebruik en kunnen daarom ook een visum weigeren. De denktank vroeg zich af of die regels voor Harry wel waren gevolgd of dat hij een voorkeursbehandeling had gekregen.

De prins woont sinds zijn stap terug binnen het Britse koningshuis in Californië.