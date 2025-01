Rod Stewart en Penny Lancaster ambassadeurs van stichting Charles

Rockzanger Rod Stewart en voormalig model Penny Lancaster zijn de nieuwe ambassadeurs van The King’s Foundation van de Britse koning Charles. Dat heeft de liefdadigheidsorganisatie bekendgemaakt.

“We zijn ontzettend blij dat we ambassadeurs worden van The King’s Foundation”, aldus Stewart en Lancaster over hun benoeming tot ambassadeur. “We kijken ernaar uit om onze steun te verlenen aan dit waardevolle doel, vooral tijdens zo’n belangrijk jaar voor de stichting.” The King’s Foundation bestaat dit jaar 35 jaar.

Charles richtte The King’s Foundation in 1990 op, toen hij nog prins van Wales was. De monarch heeft met zijn stichting de missie om gemeenschappen te bevorderen en te versterken.