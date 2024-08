Roemeense koninklijke familie trots op olympiërs

De Roemeense koninklijke familie is trots op de Roemeense olympische ploeg. “Allemaal bedankt voor het voorbeeld dat jullie geven aan de Roemeense samenleving en voor de manier waarop jullie onze natie dienen!”, schrijft de familie in een bericht op Instagram.

De familie feliciteert de winnaars van zowel de gouden, als zilveren en bronzen plakken. Daarvan heeft Roemenië er in totaal negen behaald. Zo wordt in het bericht stilgestaan bij de gouden en bronzen plak van zwemmer David Popovici. Maar ook wordt aandacht besteed aan de sporters die zonder medaille naar huis zijn gegaan. “We feliciteren hen voor al hun inspanningen, voor de waardigheid die ze hebben getoond, voor hun toewijding en resultaten.” De familie is er zeker van dat “zich onder hen toekomstige olympische kampioenen bevinden”.

“Onze bewondering en felicitaties gaan ook uit naar de coaches, het personeel, de supporters van onze atleten en vooral naar hun families”, schrijft de familie. “Al deze mensen, van wie de meesten weinig bekend zijn bij het publiek, verdienen het om geprezen te worden voor de olympische medailles van Parijs 2024.”

Ook bij de prestaties van buurland Moldavië wordt stilgestaan. “Aan de negen olympische medailles van de Roemeense atleten voegen we in ons hart de vier olympische medailles van de atleten uit de Republiek Moldavië toe.”