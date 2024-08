Sarah Ferguson bijt op olympische medaille

Sarah Ferguson heeft een ontmoeting gehad met Tommy Fleetwood, de Britse golfer die vorige week het zilver veroverde op de Olympische Spelen in Parijs. De hertogin van York mocht zijn medaille ook even vasthouden, blijkt uit foto’s die de ex-vrouw van prins Andrew op Instagram plaatste.

Op de eerste foto toont ‘Fergie’ de medaille met open mond en op het volgende beeld bijt ze in de olympische plak. Fleetwood ziet het lachend aan.

“Het was een eer om een atleet, olympiër en zilverenmedaillewinnaar te ontmoeten”, schrijft Ferguson in het bijschrift. Ook vond ze het leuk om de familie van Fleetwood te ontmoeten. “Clare is een fantastische steunpilaar”, stelt de hertogin over Fleetwoods echtgenote.