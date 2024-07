Sarah Ferguson herdenkt ‘licht en liefde’ Diana op geboortedag

Sarah Ferguson heeft op Instagram stilgestaan bij de geboortedag van prinses Diana. De ex-vrouw van prins Andrew noemt Diana “een pilaar van licht en liefde”. De ex-vrouw van koning Charles zou maandag 63 jaar zijn geworden. Ze overleed in 1997.

“Fijne verjaardag aan mijn lieve vriendin Diana. Je was een pilaar van licht en liefde. En wat een nalatenschap heb je achtergelaten”, schrijft Sarah bij een foto van hen samen. “Ik zal voor altijd het samen lachen herinneren en de verwante, vriendelijke ziel die ik in jou vond. Ik weet zeker dat je altijd over ons waakt. Rust in vrede, mijn vriendin.”

Diana overleed op 36-jarige leeftijd als gevolg van een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs, terwijl ze werd achtervolgd door paparazzi. Ze was van 1981 tot 1996 getrouwd met toenmalig prins Charles, maar de twee waren voor de scheiding al enige tijd niet meer samen. Charles trouwde in 2005 met zijn nieuwe partner, Camilla. Het stel had een affaire toen Charles nog met prinses Diana was getrouwd.