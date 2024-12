Sarah Ferguson houdt van haar kleinkinderen verwennen met kerst

Sarah Ferguson is dol op de kerst, vooral sinds ze oma is. De ex-vrouw van prins Andrew vindt het geweldig om haar kleinkinderen August, Ernest en Sienna te verwennen met cadeaus en zoetigheid, vertelt ze in gesprek met HELLO! Magazine.

“Oma’s bestaan om hun kleinkinderen te verwennen, toch?”, aldus de 65-jarige Sarah die zelf moeder is van Beatrice en Eugenie. “Ik stop hun kerstsok helemaal vol met zoetigheid, speelgoed en cadeautjes. Ik denk dat ik net zo enthousiast ben als zij zijn.”

Sarah plant de kerstdagen, die ze dit jaar zoals gewoonlijk met familie en vrienden doorbrengt, daarom altijd ver vooruit. “Ik zie het hele jaar door dingen die ik leuk vind voor mensen en die bewaar ik dan. En ik koop ieder jaar speciale kerstornamenten voor iedereen voor in de boom.”