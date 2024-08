Sarah Ferguson prijst Andy Murray na einde tenniscarrière

Sarah Ferguson heeft op sociale media stilgestaan bij de laatste tenniswedstrijd van Andy Murray. De Brit verloor donderdag in de kwartfinale van de Olympische Spelen aan de zijde van Dan Evans. De Amerikanen Tommy Paul en Taylor Fritz bleken een maatje te groot.

“Vechten tot het einde”, schrijft Ferguson op Instagram Stories, bij een foto van Murray. “Gefeliciteerd met een fantastische carrière.”

Voor het begin van de Olympische Spelen had Murray aangekondigd dat het zijn laatste toernooi zou zijn. In de eerste en tweede ronde van het herendubbeltoernooi overleefde het Britse team matchpoints. Uiteindelijk bleek de kwartfinale dus het eindstation.

De 37-jarige Murray won in zijn imposante carrière tweemaal goud op de Spelen (2012 en 2016). Ook won hij drie grandslamtoernooien. Hij zegevierde tweemaal op Wimbledon (2013 en 2016) en een keer op de US Open (2012). De laatste jaren had Murray veel last van een slepende heupblessure.