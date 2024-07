Sarah Ferguson vindt dat voetballers Engeland trots moeten zijn

Sarah Ferguson vindt dat het Engelse nationale voetbalteam trots mag zijn, ondanks de verloren EK-finale tegen Spanje op zondag. De hertogin van York sprak in een bericht op X haar steun uit voor de teleurgestelde spelers.

“Het hele team en staf van Engeland moeten trots zijn op de reis en de herinneringen die zij hebben gecreëerd voor het hele land. Kop op!”, schrijft Ferguson.

Engeland verloor zondag met 2-1 van Spanje, met prins William en zijn zoon prins George in het publiek. Engeland verloor voor de tweede keer op rij een EK-finale. In 2021 was Italië te sterk na strafschoppen.