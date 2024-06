Sarah Ferguson voelt zich beter dan ooit

Het gaat naar omstandigheden goed met Sarah Ferguson. De hertogin van York, bij wie in het afgelopen jaar borst- en huidkanker werd vastgesteld, voelt zich “beter dan ooit”, zegt ze in een interview met het Britse tijdschrift HELLO!.

De 64-jarige ex-vrouw van de Britse prins Andrew mag van haar artsen niet zeggen dat ze “kankervrij” is, maar de vooruitzichten zijn positief. “Ik moet regelmatig gecontroleerd worden en ik moet crème op mijn gezicht smeren om zonschade te voorkomen”, zegt ‘Fergie’. “Maar ik krijg geen immuuntherapie, neem geen medicijnen en doe geen chemotherapie, waar ik heel dankbaar voor ben.” Eerder onderging Ferguson wel een borstamputatie.

De hertogin ontvangt veel steun van haar familieleden, met name van haar dochters prinses Beatrice en prinses Eugenie en hun kinderen. “Ik heb een bijzondere familie en een buitengewoon geweldig team en ik heb het vermogen alles om te zetten naar vreugde”, aldus Ferguson.

De Britse koninklijke familie werd dit jaar ook opgeschrikt door kankerdiagnoses bij koning Charles en prinses Catherine. De koning is inmiddels weer aan het werk.