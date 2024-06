Sarah Ferguson wil wel een rolletje in Bridgerton

Sarah Ferguson zou wel een rolletje willen in de kostuumdramaserie Bridgerton. Dat vertelde de hertogin van York in de talkshow Good Morning Britain.

“Ik denk dat Lady Penelope een vriendin moet hebben die net als ik rood haar heeft. Denk je ook niet?”, zei Ferguson (64), doelend op een van de hoofdpersonages.

De ex-vrouw van prins Andrew vertelde eerder al in het tijdschrift Us Weekly dat ze fan is van de Netflixserie. “Ik vind Bridgerton zo geweldig dat ik het al twee keer heb gezien. Ik ben erdoor geobsedeerd.”