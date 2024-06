Saudische royals gefeliciteerd voor dit jaar ‘geslaagde hadj’

De Saudische koning Salman en zijn zoon, kroonprins Mohammed bin Salman, hebben van verschillende leiders uit de Golfregio dankberichten ontvangen waarin ze worden gefeliciteerd met het “geslaagd organiseren van de hadj” dit jaar. Dat meldt staatspersbureau SPA. Aan de jaarlijkse pelgrimstocht naar de voor moslims heilige plaats Mekka namen dit jaar in totaal 1.833.164 moslims deel.

De royals ontvingen dankberichten van onder anderen de sjeik van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), de Jordaanse koning Abdullah, de koning van Bahrein en de emir van Koeweit. Zo schreef de leider van de VAE, sjeik Mohammed bin Zayed al-Nahyan, koning Salman te feliciteren met “het succes van het hadj-seizoen van dit jaar” en “dat door de grote zorg van het land pelgrims in alle rust en veiligheid hun rituelen hebben kunnen doen”.

De emir van Koeweit ging in zijn bericht ook in op hoe het land dit jaar, met behulp van nieuwe technieken, de bedevaartstocht nog comfortabeler probeert te maken. Zo is bekend dat er deze hadj voor het eerst onbemande luchttaxi’s zijn ingezet en is er, om de gevolgen van de extreme hitte te verzachten, gebruikgemaakt van verkoelende voetpaden en vernevelingssystemen.

Maandag sprak de 38-jarige kroonprins, tijdens een bijeenkomst in Mekka, met onder anderen veiligheidsofficials over de slotdagen van de bedevaart. Daar liet hij weten “trots te zijn deze grote plicht te mogen blijven vervullen” en beloofde Bin Salman, de facto leider van het land, “zich te blijven inspannen om bedevaartgangers van aankomst tot aan hun vertrek comfort te bieden”.