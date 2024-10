Scandinavische royals naar Berlijn voor jubileum ambassadecomplex

Royals uit Noorwegen, Zweden en Denemarken zijn op maandag 21 oktober aanwezig in Berlijn voor de 25e verjaardag van het Scandinavische ambassadecomplex daar. Dat maakte het Noorse hof donderdag bekend.

Namens Noorwegen gaan kroonprins Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit. Koning Frederik en koningin Mary gaan namens Denemarken en Zweden stuurt kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel. Ook de presidenten van Finland en IJsland zijn met hun echtgenoten aanwezig, net als de secretaris-generaal van de Noordse Raad van Ministers en de Duitse president Frank-Walter Steinmeier.

Het Scandinavische ambassadecomplex in Berlijn werd in 1999 geopend, nadat de stad de nieuwe hoofdstad van het herenigde Duitsland was geworden. Berlijn is de enige stad ter wereld waar de ambassades van alle vijf Scandinavische landen naast elkaar zijn gevestigd.