Schoof: Máxima bewust van ministeriële verantwoordelijkheid

Koningin Máxima is zich volgens premier Dick Schoof ook in haar functie bij de Verenigde Naties “bewust” van haar ministeriële verantwoordelijkheid. De minister-president zei tegen koningshuisverslaggever Rick Evers dat de koningin bij haar werk voor de VN geen “light-versie” van de ministeriële verantwoordelijkheid heeft.

“Je probeert toch zoveel mogelijk vrijheid te geven”, aldus Schoof. “Maar de ministeriële verantwoordelijkheid ten aanzien van de koning en de koningin, dat is de stevigste ministeriële verantwoordelijkheid die er is.”

Woensdag werd bekend dat de koningin speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor financiële gezondheid wordt. “Werk dat ik ook al in Nederland doe”, verduidelijkte ze aan Evers. Het ligt in het verlengde van haar lidmaatschap bij het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en haar functies als erevoorzitter van Wijzer in Geldzaken en SchuldenlabNL. “Dat kan ik ook exporteren naar het buitenland. Maar wat ik in het buitenland leer, kan ik ook toepassen in Nederland. Ik denk dat we er in ons land veel aan kunnen hebben.”