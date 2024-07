Schutter van Donald Trump verdiepte zich ook in Britse royal

Thomas Crooks, de 20-jarige man die op president Donald Trump heeft geschoten, verdiepte zich eerder ook in een Britse royal. Dat meldt The New York Times.

De krant meldt niet om welk lid van de Britse koninklijke familie het gaat. Met zijn telefoon googelde Crooks de naam van de royal, net als die van prominenten als Donald Trump, president Joe Biden en FBI-directeur Christopher Wray.

De veiligheidsdienst schoot de schutter dood. Het is nog niet duidelijk waarom hij heeft geschoten op de oud-president. Een omstander kwam om het leven. Twee andere aanwezigen bij de campagnebijeenkomst raakten ernstig gewond.