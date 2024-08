Silvia: kinderen Madeleine wennen snel aan Zweeds leven

De kinderen van de Zweedse prinses Madeleine en haar man Chris beginnen al aardig te wennen aan het leven in Zweden. Volgens hun oma koningin Silvia was het even spannend maar gaat het hartstikke goed met ze.

Madeleine en haar gezin verhuisden aan het begin van de zomer van Florida in de Verenigde Staten naar de Zweedse hoofdstad Stockholm. Deze week moesten de prinsessen Leonore (10) en Adrienne (6) en prins Nicolas (9) voor het eerst naar school.

“De twee oudste spreken goed Zweeds. De jongste is nog een beetje verlegen maar dat komt wel”, zei de koningin tegen de Zweedse krant Expressen toen haar gevraagd werd naar haar kleinkinderen. Volgens Silvia waren de drie een beetje nerveus voordat ze hun nieuwe klasgenoten voor het eerst zagen. “Het is begrijpelijk dat je zenuwachtig bent en je afvraagt hoe het zal zijn op je nieuwe school, maar het ging geweldig.”

Madeleine, de jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia, zou eigenlijk vorig jaar al terugkeren naar Zweden maar de verhuizing werd toen uitgesteld.