Sofía krijgt hoogste Spaanse onderscheiding van zoon Felipe

De Spaanse koning Felipe heeft zijn moeder koningin Sofía de hoogste Spaanse onderscheiding, de Orde van het Gulden Vlies, gegeven. Dat melden Spaanse media vrijdag.

In de tien jaar dat Felipe koning is, is de onderscheiding alleen gegeven aan prinses Leonor. Zij is de oudste dochter van Felipe en zijn vrouw koningin Letizia. Felipe is zelf ook lid van de orde, net als zijn vader Juan Carlos. De toetreding tot de orde werd in oktober vorig jaar al goedgekeurd, maar is nu pas gepubliceerd.

De Orde van het Gulden Vlies werd in 1430 ingesteld door Filips III van Bourgondië, in Nederland beter bekend als Filips de Goede (1396-1467). Door de eeuwen heen werden onder meer de Nederlandse koningen Willem I, II en III lid van de prestigieuze orde. Oud-koning Juan Carlos verleende deze in 1985 aan prinses Beatrix.