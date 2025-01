Sonja naar tentoonstelling van werken Edvard Munch in Rome

Koningin Sonja van Noorwegen is op maandag 10 februari aanwezig bij de opening van de tentoonstelling MUNCH: Inner Fire in het Palazzo Bonaparte in Rome. Dat heeft het Noorse hof woensdag gemeld.

In de tentoonstelling staan honderd werken van de Noorse kunstschilder Edvard Munch (1863-1944) centraal. Enkele bekende werken die te zien zijn, zijn onder meer Meisjes op de pier (1927) en Dansen op het strand (1904).

Naast de tentoonstelling in Rome wordt ook een presentatie gegeven van andere Noorse kunstvormen. Eerder was de tentoonstelling met de werken van Munch al te zien in een andere Italiaanse stad, Milaan.