Sonja spreekt met personeel en verslaafde patiënten in ziekenhuis

Koningin Sonja van Noorwegen heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het ziekenhuis van het Leger des Heils in Oslo. Het ziekenhuis biedt al twintig jaar hulp aan mensen die worstelen met een verslaving.

Het ziekenhuis neemt patiënten op die 24-uurszorg nodig hebben. Vaak hebben zij een langdurige ziekte of zijn zij in hun laatste levensfase.

Sonja kreeg uitleg over het werk van het ziekenhuispersoneel. Ook ging de vrouw van koning Harald in gesprek met medewerkers en patiënten. Het Noorse hof deelde foto’s van het bezoek via sociale media.