Sophie neemt rol beschermer rolstoelsport over van koning Charles

De hertogin van Edinburgh is de nieuwe beschermvrouwe van WheelPower, de nationale liefdadigheidsinstelling voor rolstoelsporten. Ze neemt deze rol over van koning Charles, die eerder beschermheer van deze organisatie was.

Het nieuws dat Sophie de nieuwe beschermvrouwe wordt voor de rolstoelsporten, kwam tijdens een bezoek aan het Nationaal Centrum voor Ruggenmergletsel in het Stoke Mandeville Ziekenhuis, eerder deze week. Sophie’s echtgenoot, prins Edward, is sinds 2003 al beschermheer van het Brits Paralympisch Comité.

Tijdens een dankwoord noemde Sophie het “een enorme eer” om deze taak op zich te nemen. “Ik ben echt ontzettend blij”, zei ze. “Ik kijk ernaar uit om in de toekomst met jullie samen te werken om gehandicaptensport zichtbaarder en toegankelijker te maken, zodat nog veel meer mensen de echte voordelen ervan kunnen ervaren.”