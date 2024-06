Spaans koningshuis feliciteert Real met winst Champions League

Het Spaanse koningshuis heeft Real Madrid gefeliciteerd met de winst van de Champions League. Het voetbalteam uit de Spaanse hoofdstad won zaterdagavond voor de vijftiende keer de belangrijkste Europese competitie voor clubs.

“Felicitaties aan Real Madrid voor hun 15e Champions League-winst. Een geweldig einde van een seizoen”, staat in het bericht van het Spaanse hof op X. “Trots om te zien hoe opnieuw een Spaanse ploeg de belangrijkste clubtrofee van Europa in de wacht sleept.”

Real Madrid was in de finale op Wembley in Londen met 2-0 te sterk voor het Duitse Borussia Dortmund. De doelpunten werden gemaakt door Dani Carvajal en Vinícius Júnior.