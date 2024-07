Spaans koningshuis feliciteert voetballers met finaleplaats op EK

Het Spaanse koningshuis is trots op de voetballers van het Spaanse nationale team. De ploeg won dinsdagavond met 2-1 van Frankrijk en wist zich daarmee te plaatsen voor de finale van het EK voetbal in Duitsland.

“We staan in de finale!”, jubelt het Spaanse hof op sociale media. “Gefeliciteerd aan iedereen voor de grote inzet en moed die jullie hebben getoond tijdens dit toernooi. De droom is nog maar één wedstrijd verwijderd van de werkelijkheid.” In de finale is Engeland of Nederland de tegenstander. Die ploegen spelen woensdagavond tegen elkaar.

De Spaanse koning Felipe is tijdens het toernooi al een keer naar Duitsland gereisd om het nationale team aan te moedigen. De vorst zat op de tribune tijdens de wedstrijd van Spanje tegen Italië.

Koning Willem-Alexander heeft nog geen enkele wedstrijd bijgewoond. Naar verluidt gaat hij wel naar de finale als Oranje zich daarvoor plaatst.