Spaans koningspaar geschokt door moordaanslag op Donald Trump

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn “geschokt” door de “vreselijke aanval” op de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Dat schrijft het koningspaar in een brief die is gedeeld door het Spaanse hof.

Felipe en Letizia willen Trump hun “solidariteit en opluchting overbrengen in de wetenschap” dat de verwondingen van Trump niet ernstig zijn. “Ik wil ook tegenover alle dierbare mensen in de Verenigde Staten van Amerika mijn krachtigste veroordeling uitspreken van elke daad van geweld, vooral als deze gericht is tegen de waarden van de democratie”, aldus Felipe.

Het Spaanse koningspaar wenst Trump een volledig herstel toe. “Evenals dat van de gewonden”, aldus de monarch.

Trump werd tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania beschoten door een 20-jarige man. Trump raakte gewond, maar hij maakt het goed. De veiligheidsdienst heeft de man gedood. Het motief van de schutter is nog niet bekend.