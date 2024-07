Spaanse koning Felipe en Britse prins William bij EK-finale

De Spaanse koning Felipe en de Britse prins William zijn zondagavond in Berlijn voor de EK-finale tussen Spanje en Engeland. Vlak voor de aftrap in het Olympiastadion in de Duitse hoofdstad schudden de royals elkaar de hand.

De Spaanse koning en de Britse prins zijn niet alleen naar Berlijn afgereisd. Felipe wordt zondagavond vergezeld door zijn jongste dochter prinses Sofía. William heeft gezelschap van zijn oudste zoon, prins George.

Voor Felipe en William is het niet de eerste wedstrijd die zij op het EK bezoeken. Beide royals zaten eerder al eens op de tribune bij een wedstrijd van hun land. Koning Willem-Alexander was de enige Europese royal die afgelopen toernooi geen wedstrijd van zijn land heeft bezocht.

Het eerste Spaanse sportieve succes werd eerder op de dag al gevierd met de overwinning van tennisser Carlos Alcaraz in de finale van Wimbledon tegen de Serviër Novak Djokovic. De Britse prinses Catherine en haar dochter Charlotte waren in Londen op de tribune getuige van de partij.