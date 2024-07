Spaanse koning Felipe naar finale EK voetbal in Berlijn

De Spaanse koning Felipe is zondagavond aanwezig bij de finale van het EK voetbal in Duitsland. Dat melden verschillende Spaanse media, waaronder persbureau EFE. Het Spaanse voetbalteam plaatste zich dinsdagavond voor de finale door met 2-1 te winnen van Frankrijk.

Spanje neemt het zondag in Berlijn op tegen de winnaar van de halve finale tussen Engeland en Nederland, die op woensdagavond wordt gespeeld.

Het is nog niet duidelijk of de Nederlandse koning Willem-Alexander bij een eventuele finale van het Nederlands elftal aanwezig is. De koning is tot nu toe nog bij geen enkele wedstrijd van Oranje in het stadion gaan kijken.